Татарстанская таможня выявила более 100 нарушений валютного законодательства

Практически все дела связаны с запретом на вывоз иностранной валюты в эквиваленте, превышающем $10 тыс.

Татарстанская таможня за первые семь месяцев 2025 года возбудила 113 административных дел за нарушение валютного законодательства. Практически все дела связаны с запретом на вывоз иностранной валюты в эквиваленте, превышающем $10 тысяч.

По данным таможенного управления, наибольшая сумма единовременного превышения установленной законом планки была зафиксирована у 38-летнего гражданина России, вылетавшего в Грузию. У него было обнаружено $10 169 сверх разрешенного лимита.

В основном граждане пытались провезти доллары США и евро. В меньших масштабах встречались турецкие лиры, узбекские сумы, дирхамы Объединенных Арабских Эмиратов и туркменские манаты. Наиболее популярными направлениями для вывоза валюты оказались Турция, ОАЭ и страны Средней Азии.

Среди нарушителей валютного законодательства преобладают граждане России, Узбекистана и Туркменистана.

