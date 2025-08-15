В Казани появился мурал в честь Героя Советского Союза Валерия Чкалова

Изображение на мурале отражает героизм и отвагу летчика-испытателя

Патриотический мурал, посвященный Герою Советского Союза, летчику-испытателю Валерию Чкалову, украсил фасад дома №2/160 по улице Чкалова в Казани, пишет мэрия.

Мурал посвящен воздухоплаванию и героическим подвигам Валерия Чкалова, в частности его историческому беспосадочному перелету через Северный полюс из Москвы в США, совершенному 18—20 июня 1937 года.

Изображение на мурале отражает героизм и отвагу летчика-испытателя, напоминая жителям города о значимом вкладе Валерия Чкалова в историю авиации.

Отметим, что это не первый патриотический мурал, появившийся в Казани в последнее время. Ранее в городе открыли мурал в честь участника Сталинградской битвы Александра Шахназарова, разместив памятное граффити на стене дома, где проживал ветеран Великой Отечественной войны.

В Старо-Татарской слободе Казани создают мурал «Мой ребенок».

Рената Валеева