В Казани появился мурал в честь Героя Советского Союза Валерия Чкалова
Изображение на мурале отражает героизм и отвагу летчика-испытателя
Патриотический мурал, посвященный Герою Советского Союза, летчику-испытателю Валерию Чкалову, украсил фасад дома №2/160 по улице Чкалова в Казани, пишет мэрия.
Мурал посвящен воздухоплаванию и героическим подвигам Валерия Чкалова, в частности его историческому беспосадочному перелету через Северный полюс из Москвы в США, совершенному 18—20 июня 1937 года.
Изображение на мурале отражает героизм и отвагу летчика-испытателя, напоминая жителям города о значимом вкладе Валерия Чкалова в историю авиации.
Отметим, что это не первый патриотический мурал, появившийся в Казани в последнее время. Ранее в городе открыли мурал в честь участника Сталинградской битвы Александра Шахназарова, разместив памятное граффити на стене дома, где проживал ветеран Великой Отечественной войны.
В Старо-Татарской слободе Казани создают мурал «Мой ребенок».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».