Презентация «Арт Премиум»: как уют и стиль создают новый ритм жизни

ART Premium: тихая роскошь жизни в ритме гармонии

Фото: предоставлено пресс-службой "Унистрой"

Чтобы ощутить что-то важное, не нужны громкие слова — достаточно замедлиться, услышать музыку, вдохнуть аромат кофе и улыбнуться соседу. Именно в таком уютном настроении прошел вечер закрытой презентации «Арт Премиум», финального дома проекта ART City от «Унистрой».

Многоярусное пространство нового офиса продаж девелопера в «Арт-Центре» на один вечер превратилось в уютную и стильную гостиную, где можно было пообщаться с командой проекта, посмотреть на макет, задать вопросы — и при этом расслабиться под живую музыку оркестра. Вечер начался с презентации коммерческого директора компании Гэльнур Валеевой, которая рассказала об истории, начавшейся 10 лет назад с идеи изменить представление о городском жилье. ART City когда-то стал прорывом для Казани, установив новые стандарты комфорта. И теперь эта история выходит с финальным аккордом в виде «АРТ Премиум».

В доме всего 110 квартир, от 42 до 458 кв. м. Потолки выше, чем обычно. Окна — больше. Форматы квартир с мастер-спальнями и угловыми окнами. Благодаря свободным планировкам их можно объединять, создавая свои сценарии жизни.

Гранд-лобби встречает как отель высокого класса: раздвижные двери, Face ID-домофоны, парадный въезд к лобби, комната ожидания для водителей. Двухуровневый подземный паркинг на 383 места оборудован Wi-Fi и системой распознавания номеров. Отдельное внимание — к приватности. Даже курьер не поднимется к вам — заказ доставит сотрудник сервисной компании. Отдельные входы предусмотрены и для строительных бригад. Круглосуточная система безопасности работает на базе искусственного интеллекта.

«Арт Премиум» — ритм жизни, в котором все рядом: собственный бассейн, СПА и фитнес-зал. Бизнес-холл с 4-метровыми потолками — место, где можно провести встречу, поработать в тишине, подождать такси или сыграть партию в настольный хоккей. Предусмотрена закрытая детская игровая зона, а также бьюти-комнаты: теперь процедуры возможны не выходя из дома.

Во дворе, полностью свободном от машин, обустроены лаундж-зоны, фонтан, теневые навесы, спортплощадка с трибунами и интерактивные детские зоны. В шаге от дома — ресторан, магазины, школы, детские сады, финальная часть бульвара ART City и велодорожки, ведущие в природный парк Русско-Немецкая Швейцария. Удобная транспортная развязка позволяет быстро добраться до любой точки города.

«Арт Премиум» не кричит о роскоши. Он предлагает жить в тишине, которая не давит, а бережно обнимает. За вечер команда «Унистрой» провела не просто встречу, а диалог. С доверием. С уважением к ожиданиям каждого.

