В Татарстане хотят внедрить новые стандарты обращения с ТКО

Единый коэффициент для перехода с кубических метров на тонны, индивидуальный показатель сортировки ТКО и нормативы численности работников

Фото: Максим Платонов

С 2026 года в Татарстане планируется введение индивидуальных показателей сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) для каждого объекта, осуществляющего соответствующие услуги. Такое решение озвучила первый заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина.

Важное нововведение предусматривает систему контроля эффективности работы организаций. Как отметила Лариса Хабибуллина, в случае недостижения установленных показателей вся выручка организации за этот период будет исключаться из расчета на следующий период регулирования.

Дополнительные инициативы, озвученные на пресс-конференции, включают переход на единый коэффициент пересчета объемов ТКО из кубических метров в тонны для всех регионов, по крайней мере, в пределах одного округа. Также планируется установление нормативов численности работников в сфере обращения с ТКО.

— Нормативы численности у нас есть во всех сферах ЖКХ, но нормативы численности в ТКО у нас никто не регламентирует. Сколько должно быть сортировщиков, сколько должно быть водителей, исходя из объема или километража перевозимого. Очень надеемся, что в ходе нашей конференции данную нашу инициативу возьмут в работу, — подчеркнула Лариса Хабибуллина.

Текущая ситуация в регионе характеризуется следующими показателями: общий объем образующихся ТКО составляет 13 миллионов кубических метров, а в сфере обработки и захоронения отходов работают 35 организаций-операторов.

Обсуждение озвученных тем состоится 21—22 августа на научно-практической конференции «Твердые коммунальные отходы: законодательство и практика», которая пройдет в Татарстане.

Наталья Жирнова