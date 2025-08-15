Сеть Subway в России стала называться Subjoy

Изменения затронут 140 точек по всей России

Фото: Динар Фатыхов

Сеть ресторанов быстрого обслуживания Subway в России провела глобальный ребрендинг. Теперь она называется Subjoy, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.



— Рестораны быстрого обслуживания Subway объявили о глобальном ребрендинге. У бренда поменяется позиционирование, название, логотип и визуальная идентичность. Рестораны, ранее работавшие под управлением ООО «Сабвэй раша сервис компани», меняют название и продолжат работу под новым брендом Subjoy, — говорится в сообщении.

Изменения затронут 140 точек сети по всей России. Смена айдентики в них произойдет в течение ближайших 30 дней. Вывески в 100 ресторанах сменят до 30 сентября, остальные изменения произойдут до конца текущего года.

Как напомнили в пресс-службе компании, в июне прошлого года международный франчайзор — компания Subway international B.V. — сообщил российским франчайзи о прекращении поддержки торговой марки Subway на территории России и о предстоящем расторжении договоров коммерческой концессии.



Галия Гарифуллина