Потенциально опасный астероид пролетит рядом с Землей 17 августа

Камень является одним из наиболее крупных среди приближавшихся за последнее время к Земле на расстояние ближе миллиона километров

Фото: Реальное время

Потенциально опасный астероид 2025 PM диаметром 50 м пройдет 17 августа недалеко от Земли. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.



— Камень является одним из наиболее крупных, приближавшихся за последнее время к Земле на расстояние ближе миллиона километров. Пролет тела большего размера на сравнимом расстоянии ожидается в этом году еще лишь однажды, в конце сентября, — подчеркнули в организации.

Объект был обнаружен только в начале августа. Скорее всего, астероид представляет собой каменную глыбу без следов летучих веществ, но он «крайне плохо изучен», утверждают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. На минимальном от Земли расстоянии он пройдет в 12.03 по московскому времени.

— Хотя камень пролетает в зоне доминирования гравитационного поля Земли, вероятность его захвата планетой очень мала и, по сути, может произойти только в результате непредвиденного столкновения астероида с другим небесным телом, — добавили ученые.

Напомним, астероид размером с трехэтажный дом может упасть на Землю в 2032 году. Вероятность этого события оценивается от 0,5 до 6%.

Галия Гарифуллина