Астероид размером с трехэтажный дом может упасть на Землю в 2032 году

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Астроном Стас Короткий, научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты», заявил о потенциальной угрозе столкновения Земли с астероидом 2024 YR4. Объект диаметром около 70 метров, открытый в декабре 2023 года обсерваторией ATLAS в Чили, может упасть на Землю 22 декабря 2032 года. По словам Короткого, вероятность этого события оценивается от 0,5 до 6%, пишет «Российская газета».

Астероид 2024 YR4 в три-четыре раза больше Челябинского метеорита. Зона потенциального разрушения при падении астероида может достигать 30 км в радиусе. Предполагаемая зона падения — Центральная Африка или Атлантический океан.

Однако существует и вероятность, что астероид благополучно пролетит мимо Земли. В этом случае, минимальное расстояние до центра планеты составит около 60 тыс. км — что, по словам Короткого, довольно близко для объекта такого размера.

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В ближайшие годы астероид 2024 YR4 может стать доступен для наблюдения в средние телескопы, достигнув +10 звездной величины.

Неопределенность в прогнозе, по словам астронома, обусловлена коротким периодом наблюдений (всего 33 дня) и большим временным промежутком до предполагаемой даты столкновения (восемь лет).

Рената Валеева