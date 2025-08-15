Перформанс «Голоса Казани» пройдет 28 августа
Перформанс «Голоса Казани» пройдет в столице Татарстана 28 августа. Тема этого года — «Летучая мышь», сообщили в пресс-службе мэрии города.
На мероприятии выступят народные артисты Татарстана Илья Славутский, Искандер Хайруллин и заслуженная артистка республики Алсу Густова.
— За музыку отвечают оркестр театра Камала и духовая банда Just Brass. А фасады здания традиционно украсит сказочное мэппинг-шоу, — добавили в мэрии.
Напомним, с 21 по 26 августа в Казани пройдет международный конкурс «Новая волна». Среди заявленных звезд — Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Николай Басков, Сергей Лазарев и другие.
