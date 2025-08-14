Казанская пенсионерка потеряла сотни тысяч рублей, поверив мошенникам

Женщина передала деньги неизвестному мужчине на велосипеде

Фото: Артем Дергунов

82-летняя жительница Ново-Савиновского района Казани стала жертвой телефонных мошенников, лишившись 360 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

По информации ведомства, пенсионерка обратилась в полицию, заявив, что в течение дня ей поступило множество звонков с шести незнакомых номеров. Звонившие убеждали женщину, что ее сбережения находятся под угрозой перевода на нужды ВСУ и для их сохранности необходимо передать деньги на «ответственное хранение».

Доверившись злоумышленникам, пожилая женщина передала 360 тысяч рублей неизвестному мужчине на велосипеде недалеко от своего дома.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция установила, что телефонные номера, с которых звонили преступники, зарегистрированы в Москве, Ростовской, Кемеровской, Самарской и Свердловской областях.

Рената Валеева