В Казани по видео нашли водителя, едва не сбившего пешехода на переходе

Водитель белого Hyundai Tucson проехал на красный сигнал светофора и не уступил дорогу молодому человеку

Фото: Динар Фатыхов

Госавтоинспекция Казани установила и привлекла к ответственности 24-летнего водителя автомобиля Hyundai, который чуть не совершил наезд на пешехода на регулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает официальный телеграм-канал ведомства.

Инцидент произошел, когда водитель белого Hyundai Tucson проехал на красный сигнал светофора и не уступил дорогу молодому человеку, переходившему улицу на зеленый свет. Благодаря оперативным поисковым и аналитическим мероприятиям, сотрудники Госавтоинспекции смогли установить личность нарушителя, а также марку и государственный номер его автомобиля.

В отношении водителя составлены административные протоколы по четырем статьям Кодекса об административных правонарушениях.

11 августа в Казани на улице Петра Витера произошло ДТП, в котором такси сбило самокатчика на «зебре».

Рената Валеева