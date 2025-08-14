США объявили награду в $6 млн за информацию о руководителях российской криптобиржи
За информацию о россиянине Александре Мире Серде предлагается вознаграждение в размере $5 млн, а за данные о других топ-менеджерах биржи — $1 млн
Власти США объявили награду в размере 6 миллионов долларов за информацию, которая поможет в поимке руководителей российской криптовалютной биржи Garantex. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, пишет ТАСС.
Согласно заявлению, за информацию о россиянине Александре Мире Серде предлагается вознаграждение в размере $5 млн, а за данные о других топ-менеджерах биржи — $1 млн.
Госдепартамент утверждает, что Garantex использовалась для отмывания незаконных доходов, полученных от киберпреступлений и торговли наркотиками. По данным американского ведомства, с апреля 2019 года по март 2025 года через платформу Garantex прошло около $96 млн.
Ранее Министерство финансов США ввело санкции против трех россиян, связанных с Garantex: Александра Миры Серды, Павла Каравацкого и основателя биржи Сергея Менделеева.
Предлагаемое вознаграждение является частью программы «Rewards for Justice», направленной на борьбу с международной преступностью и терроризмом.
