Казанца, пытавшегося спуститься из окна хостела по простыне, будут судить за избиение охранника

19 мая охранник хостела заметил, как обвиняемый, находившийся в состоянии опьянения, пытался покинуть здание через окно второго этажа

Прокуратура Ново-Савиновского района Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Инцидент произошел в одном из казанских хостелов.

По версии следствия, 19 мая 2025 года охранник хостела заметил, как обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался покинуть здание через окно второго этажа, используя связанные простыни. Охранник вызвал сотрудников Росгвардии для пресечения попытки «побега».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Позднее, вечером того же дня, мужчина, движимый чувством мести, напал на охранника на крыльце хостела. Сначала он нанес удар рукой в лицо охраннику, отчего тот упал. Затем последовала серия ударов руками и ногами по голове, телу и пояснице лежачего мужчины. Обвиняемый также схватил потерпевшего за волосы и несколько раз ударил его лицом об асфальт, продолжая избивать коленями и ногами.

В результате жестокого избиения охранник получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Рената Валеева