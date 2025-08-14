Казанца, пытавшегося спуститься из окна хостела по простыне, будут судить за избиение охранника
19 мая охранник хостела заметил, как обвиняемый, находившийся в состоянии опьянения, пытался покинуть здание через окно второго этажа
Прокуратура Ново-Савиновского района Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Инцидент произошел в одном из казанских хостелов.
По версии следствия, 19 мая 2025 года охранник хостела заметил, как обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался покинуть здание через окно второго этажа, используя связанные простыни. Охранник вызвал сотрудников Росгвардии для пресечения попытки «побега».
Позднее, вечером того же дня, мужчина, движимый чувством мести, напал на охранника на крыльце хостела. Сначала он нанес удар рукой в лицо охраннику, отчего тот упал. Затем последовала серия ударов руками и ногами по голове, телу и пояснице лежачего мужчины. Обвиняемый также схватил потерпевшего за волосы и несколько раз ударил его лицом об асфальт, продолжая избивать коленями и ногами.
В результате жестокого избиения охранник получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.
