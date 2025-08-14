Россия и Индия вновь обсудят торговлю в рупиях после саммита в Казани в 2024 году

Министр иностранных дел Сергей Лавров проведет 21 августа переговоры с главой МИД Индии

Индийская делегация в ходе предстоящего визита в Россию обсудит с российской стороной возможность расширения торговли в национальных валютах, в том числе в рупиях. Об этом сообщает Bloomberg.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 21 августа переговоры с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. В ходе встречи планируется обсудить широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества и взаимодействия на международной арене.

По данным Bloomberg, вопрос торговли в рупиях станет одной из ключевых тем переговоров. Эта тема особенно актуальна на фоне продолжающихся усилий России и Индии по обходу финансовых ограничений и поиску альтернативных механизмов для проведения расчетов.

Напомним, что посол России в Индии Денис Алипов, выступая на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани в октябре 2024 года, заявил, что Россия и Индия работают над упрощением двусторонних платежей, несмотря на существующие финансовые препятствия.



