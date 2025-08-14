Напавший на ребенка из-за шапки с буквой Z внесен в список террористов и экстремистов
Ранее Неустроев* был приговорен судом к трем годам колонии-поселения
Росфинмониторинг включил жителя Екатеринбурга Александра Неустроева*, осужденного за нападение на ребенка в шапке с буквой Z, в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает RT.
Ранее Неустроев* был приговорен судом к трем годам колонии-поселения за свои действия. Ему также был назначен судебный штраф в размере 7 тысяч рублей.
Мать пострадавшего ребенка назвала вынесенный Неустроеву* приговор справедливым.
Справка
*включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
