Напавший на ребенка из-за шапки с буквой Z внесен в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил жителя Екатеринбурга Александра Неустроева*, осужденного за нападение на ребенка в шапке с буквой Z, в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает RT.

Ранее Неустроев* был приговорен судом к трем годам колонии-поселения за свои действия. Ему также был назначен судебный штраф в размере 7 тысяч рублей.

Мать пострадавшего ребенка назвала вынесенный Неустроеву* приговор справедливым.

