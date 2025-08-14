Казанский метрополитен попросил Минтранс пересмотреть требования к безопасности

Руководители метрополитенов России обсудили в Казани вопросы оптимизации финансовой нагрузки, связанной с обеспечением транспортной безопасности

Фото: Динар Фатыхов

Руководители метрополитенов России обсудили в Казани вопросы оптимизации финансовой нагрузки, связанной с обеспечением транспортной безопасности, и выработали предложения по внесению изменений в действующие требования, сообщили в пресс-службе.

— Уверен, что результаты заседания будут полезны всем участникам, а предложенные рекомендации найдут свое применение в дальнейшей практической деятельности каждого, — отметил гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

Участники конференции приняли решение направить официальное обращение от имени всех руководителей метрополитенов министру транспорта. В обращении говорится о необходимости внесения изменений в обязательные требования по обеспечению транспортной безопасности. Предлагаемые изменения, по мнению руководителей метрополитенов, позволят существенно минимизировать финансовую нагрузку на предприятия, не снижая при этом уровень их антитеррористической защищенности.



Рената Валеева