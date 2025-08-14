Лукашенко обеспечил пенсиями белорусов, работавших на Украине

Принятие данного решения обусловлено прекращением действия межправительственного соглашения между Белоруссией и Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, гарантирующий выплату пенсий отдельным категориям граждан за периоды их трудовой деятельности на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Указ вносит изменения в действующий указ от 30 августа 2014 года «О лицах, прибывших в Республику Беларусь», регламентирующий порядок оказания помощи гражданам, прибывшим с Украины и оказавшимся в затруднительном положении.

Принятие данного решения обусловлено прекращением действия межправительственного соглашения между Белоруссией и Украиной от 14 декабря 1995 года «О гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения», денонсированного украинской стороной. В результате правовые основания для включения в трудовой стаж при назначении пенсии в Белоруссии периодов работы на территории Украины с 1 января 1992 года до 1 июля 1998 года утратили свою силу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Реализация указа будет способствовать социальной защите прав граждан, постоянно проживающих в Белоруссии и имеющих периоды работы на Украине, — подчеркнули в пресс-службе.



Финансирование выплат пенсий, предусмотренных новым указом, будет осуществляться в рамках ежегодного бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.

В 2024 году президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит учитывать в трудовом стаже россиян период работы на Украине с 1991 года до начала специальной военной операции.

Рената Валеева