Инвесторы, работающие по новым правилам, смогут переводить средства со счетов типа «Ин» за рубеж
Об этом сообщает Банк России
Иностранные инвесторы, вкладывающие средства в российский финансовый рынок в соответствии с новыми правилами, получат возможность переводить средства со счетов типа «Ин» за рубеж. Об этом пишет Банк России.
Кроме того, для этих инвесторов и действующих в их интересах иностранных лиц снимаются ограничения на возврат за рубеж средств, учитываемых на счетах типа «Ин» у российских брокеров и доверительных управляющих.
В августе Центробанк выявил новые схемы мошенников, использующих цифровой рубль и виртуальные карты для обмана граждан.
