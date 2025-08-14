Инвесторы, работающие по новым правилам, смогут переводить средства со счетов типа «Ин» за рубеж

Об этом сообщает Банк России

Иностранные инвесторы, вкладывающие средства в российский финансовый рынок в соответствии с новыми правилами, получат возможность переводить средства со счетов типа «Ин» за рубеж. Об этом пишет Банк России.

Кроме того, для этих инвесторов и действующих в их интересах иностранных лиц снимаются ограничения на возврат за рубеж средств, учитываемых на счетах типа «Ин» у российских брокеров и доверительных управляющих.

Рената Валеева