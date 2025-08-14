В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды

Жителям республики рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности

Фото: Дарья Пинегина

Гидрометцентр Татарстана выпустил штормовое предупреждение о комплексе неблагоприятных метеорологических явлений, ожидающихся на территории республики.

В ближайший час, с сохранением до конца дня и вечером 14 августа, местами в Татарстане прогнозируются грозы, кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с, локально до 24 м/с, сильный дождь и ливни, местами град.

Подробнее о погоде с 14 по 19 августа — в материале «Реального времени».

Рената Валеева