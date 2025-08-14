Новости общества

19:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды

17:03, 14.08.2025

Жителям республики рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды
Фото: Дарья Пинегина

Гидрометцентр Татарстана выпустил штормовое предупреждение о комплексе неблагоприятных метеорологических явлений, ожидающихся на территории республики.

В ближайший час, с сохранением до конца дня и вечером 14 августа, местами в Татарстане прогнозируются грозы, кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с, локально до 24 м/с, сильный дождь и ливни, местами град.

Жителям республики рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности.

Подробнее о погоде с 14 по 19 августа — в материале «Реального времени».

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также