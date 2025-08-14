На матче «Рубина» с «Ростовом» закроют основную парковку «Ак Барс Арены»

Парковка Р9 будет закрыта в связи с подготовкой к проведению фестиваля «Новая волна»

Фото: Динар Фатыхов

На матче «Рубина» против «Ростова» в Казани ограничат основную парковку стадиона «Ак Барс Арена» в связи с фестивалем «Новая волна». Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе клуба.

Игра пройдет 17 августа в Казани в рамках 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В этот день парковка Р9 будет недоступна. Для болельщиков откроют парковки в других зонах стадиона:

Р2 — для владельцев абонементов на сектора 106 и 107,

Р5 и Р7 — общие парковки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При заполнении данных парковок болельщикам рекомендуется использовать парковочные места возле Дворца водных видов спорта (Сибгата Хакима, 70) и «МБ-Ирбис» (Хусаина Ямашева, 112б).



В городе будет усилена работа маршрутов общественного транспорта, ведущих к «Ак Барс Арене». Футбольный клуб «Рубин» просит болельщиков учесть изменения и заранее планировать свой маршрут.

«Ростов» после четырех туров набрал три очка и идет на 13-й строчке турнирной таблицы РПЛ. «Рубин» в четырех играх заработал семь баллов и занимает шестое место в чемпионате.

Зульфат Шафигуллин