Айдар Заббаров станет главным режиссером Тинчуринского театра с 1 сентября. Об этом сообщил заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин.
Напомним, 8 августа был утвержден переезд театра Тинчурина в старое задние театра имени Камала по улице Татарстан, 1.
— Все цеха связались с начальниками цехов театра Камала. Идет постепенная передача имущества. В первой половине октября мы надеемся сыграть первый спектакль. Это будет премьера, — заявил директор Тинчуринского театра Фанис Мусагитов.
