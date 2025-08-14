В Набережных Челнах открылись обновленные офисы Сбера

Они располагаются на ул. Татарстан, 18а и проспекте Хасана Туфана, 45

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО Сбербанк

Обновленные офисы Сбера открылись на ул. Татарстан, 18а и проспекте Хасана Туфана, 45. Пространство отделений стало более открытым и удобным для посетителей: большинство услуг можно получить в любой удобной локации. Появились игровые зоны для детей и кофе-поинты. В офисах можно получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, а также продукты компаний-партнеров Сбера.

В зонах SberDevices предлагаются умные устройства и устройства умного дома Sber — музыкальные колонки SberBoom Mini, умные ТВ-приставки SberBox, умные лампы, розетки, LED-ленты и др.

Также клиентам доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: здесь можно установить или обновить мобильное приложение Сбербанк Онлайн на смартфоне, получить справку для предоставления в госорганы, оформить сим-карты с выгодными тарифами, получить консультацию по оформлению налогового вычета, получить помощь в поиске новой работы, воспользоваться сервисами безопасной купли-продажи автомобиля или поиска / выкупа автомобиля «под ключ», подключить сервисы для самозанятых, проконсультироваться по вопросам ЖКХ и многое другое.

Реклама. ПАО Сбербанк.