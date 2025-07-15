Акцизные поступления в бюджет Татарстана за полгода составили 22,1 млрд рублей

План выполнен на 45%

Фото: Артем Дергунов

По итогам первого полугодия 2025 года консолидированный бюджет Республики Татарстан получил 22,1 млрд рублей от акцизных сборов. Эта сумма составила 45,0% от запланированных показателей, сообщили в Министерстве финансов Татарстана.

Наибольшую долю в структуре акцизных поступлений традиционно заняли акцизы на нефтепродукты, составившие 10,6 млрд рублей. В Минфине особо отметили, что эти поступления имеют целевое назначение и направляются на финансирование дорожной деятельности в республике.

Значительную часть также принесли акцизы на пиво — 7,1 млрд рублей.

Остальные категории акцизов распределились следующим образом:

акцизы, поступающие в счет компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам, — 2,4 млрд рублей;

акцизы на алкоголь — 1,9 млрд рублей;

акцизы на жидкую сталь и акцизы на газ, приобретаемый для производства аммиака, — 0,1 млрд рублей.

Дефицит федерального бюджета России за январь — май 2025 года достиг 3,39 трлн рублей. Это на 2,66 трлн рублей меньше, чем за тот же период 2024 года.

Рената Валеева