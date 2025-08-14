Новости общества

Осенние сельхозярмарки в Казани стартуют 20 сентября — список мест

10:23, 14.08.2025

Они продлятся до 29 декабря

Осенние сельхозярмарки в Казани стартуют 20 сентября — список мест
Фото: Динар Фатыхов

В этом году осенние сельскохозяйственные ярмарки в Казани стартуют 20 сентября и продлятся до 29 декабря. Соответствующий проект постановления исполкома города поступил на антикоррупционную экспертизу.

Если в 2024-м было организовано 12 мест, то в 2025-м — 15. Новые точки появятся в Авиастроительном и Кировском районах.

Район

Точное расположение

Количество мест

Авиастроительный район

Пересечение улиц Беломорская и Гудованцева

До 102

Улица Беломорская, 6

До 25

Улица Симонова, 17

До 70

Улица Дементьева, 7

До 18

Улица Ленинградская, 27

До 70

Вахитовский район

Пересечение улиц Карима Тинчурина и Татарстан

До 40

Ново-Савиновский район

Проспект Ямашева, 71а

До 90

Улица Академика Лаврентьева, 10

До 116

Приволжский район

Проспект Победы,46В

До 27

Советский район

Агропромпарк «Казань»

До 100

Улица Липатова, 7

До 77

Кировский район

Улица Краснококшайская, 150/2

До 50

Улица Революционная, 12

До 210

Улица Батыршина, 20

До 82

Улица А.Авзаловой

До 50


Напомним, в прошлом году осенние ярмарки стартовали 14 сентября и продлились до 29 декабря. За этот период реализовали продукции на общую сумму 664,7 млн рублей. Жители и гости города приобрели свыше 1 тыс. тонн товаров, среди которых наибольшим спросом пользовались мясо и овощи.

Денис Петров

