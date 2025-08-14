Осенние сельхозярмарки в Казани стартуют 20 сентября — список мест

Они продлятся до 29 декабря

Фото: Динар Фатыхов

В этом году осенние сельскохозяйственные ярмарки в Казани стартуют 20 сентября и продлятся до 29 декабря. Соответствующий проект постановления исполкома города поступил на антикоррупционную экспертизу.

Если в 2024-м было организовано 12 мест, то в 2025-м — 15. Новые точки появятся в Авиастроительном и Кировском районах.

Район Точное расположение Количество мест Авиастроительный район Пересечение улиц Беломорская и Гудованцева До 102 Улица Беломорская, 6 До 25 Улица Симонова, 17 До 70 Улица Дементьева, 7 До 18 Улица Ленинградская, 27 До 70 Вахитовский район Пересечение улиц Карима Тинчурина и Татарстан До 40 Ново-Савиновский район Проспект Ямашева, 71а До 90 Улица Академика Лаврентьева, 10 До 116 Приволжский район Проспект Победы,46В До 27 Советский район Агропромпарк «Казань» До 100 Улица Липатова, 7 До 77 Кировский район Улица Краснококшайская, 150/2 До 50 Улица Революционная, 12 До 210 Улица Батыршина, 20 До 82 Улица А.Авзаловой До 50



Напомним, в прошлом году осенние ярмарки стартовали 14 сентября и продлились до 29 декабря. За этот период реализовали продукции на общую сумму 664,7 млн рублей. Жители и гости города приобрели свыше 1 тыс. тонн товаров, среди которых наибольшим спросом пользовались мясо и овощи.

Денис Петров