Осенние сельхозярмарки в Казани стартуют 20 сентября — список мест
Они продлятся до 29 декабря
В этом году осенние сельскохозяйственные ярмарки в Казани стартуют 20 сентября и продлятся до 29 декабря. Соответствующий проект постановления исполкома города поступил на антикоррупционную экспертизу.
Если в 2024-м было организовано 12 мест, то в 2025-м — 15. Новые точки появятся в Авиастроительном и Кировском районах.
|
Район
|
Точное расположение
|
Количество мест
|
Авиастроительный район
|
Пересечение улиц Беломорская и Гудованцева
|
До 102
|
Улица Беломорская, 6
|
До 25
|
Улица Симонова, 17
|
До 70
|
Улица Дементьева, 7
|
До 18
|
Улица Ленинградская, 27
|
До 70
|
Вахитовский район
|
Пересечение улиц Карима Тинчурина и Татарстан
|
До 40
|
Ново-Савиновский район
|
Проспект Ямашева, 71а
|
До 90
|
Улица Академика Лаврентьева, 10
|
До 116
|
Приволжский район
|
Проспект Победы,46В
|
До 27
|
Советский район
|
Агропромпарк «Казань»
|
До 100
|
Улица Липатова, 7
|
До 77
|
Кировский район
|
Улица Краснококшайская, 150/2
|
До 50
|
Улица Революционная, 12
|
До 210
|
Улица Батыршина, 20
|
До 82
|
Улица А.Авзаловой
|
До 50
Напомним, в прошлом году осенние ярмарки стартовали 14 сентября и продлились до 29 декабря. За этот период реализовали продукции на общую сумму 664,7 млн рублей. Жители и гости города приобрели свыше 1 тыс. тонн товаров, среди которых наибольшим спросом пользовались мясо и овощи.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».