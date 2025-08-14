Ювелирный холдинг Sokolov продали частному инвестору

В периметр сделки вошли все юридические лица и товарные знаки холдинга, передает «Коммерсантъ»

Сын основателя ювелирных сетей Sokolov Артем Соколов продал компанию частному инвестору Антону Пак, сообщает «Коммерсантъ». По информации источников издания, в периметр сделки вошли все юридические лица и товарные знаки холдинга.

Сам инвестор подтвердил «Коммерсанту» факт сделки. По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, ее сумма могла составить от 30 млрд до 40 млрд рублей.

— Реальную стоимость сделки сложно оценить, так как необходимо консервативно учитывать такие факторы, как долговая нагрузка компании, влияние макроэкономики и данные по потребительскому сектору, — подчеркнул он.



По словам Артема Соколова, компания находилась в поиске инвестора, одним из рассматриваемых вариантов было проведение IPO. Сын основателя Sokolov выразил надежду, что сделка «придаст импульс дальнейшему росту холдинга».

Напомним, недавно компания нижегородского предпринимателя Сергея Мосунова решила выкупить Fabergé Сумма сделки достигает $50 млн.



Галия Гарифуллина