Аналитики назвали самые выгодные месяцы для осеннего отпуска в 2025 году
Самыми выгодными месяцами являются сентябрь (22 рабочих дня) и октябрь (23 рабочих дня)
При планировании отпуска работникам с графиком 5/2 следует учитывать несколько факторов. Во-первых, работодатель может скорректировать даты отпуска, если отсутствие сотрудника негативно повлияет на производственный процесс. Во-вторых, на размер дохода в месяце отпуска (сумма отпускных и зарплаты) влияет количество рабочих дней. Об этом пишет RT со ссылкой на аналитиков «Авито Работы».
— Чем больше рабочих дней в этом месяце, тем ниже стоимость одного рабочего дня по зарплате и, соответственно, меньше разница между оплатой за отработанные дни и отпускными, что делает такой месяц более выгодным для отпуска, — пояснили специалисты.
Отмечается, что отпускные рассчитываются на основе средней дневной заработной платы за последние 12 месяцев, умноженной на количество дней отдыха.
Таким образом, самыми выгодными осенними месяцами для отпуска в 2025 году являются сентябрь (22 рабочих дня) и октябрь (23 рабочих дня).
Например, сотрудник с зарплатой 80 тыс. рублей за двухнедельный отпуск с 1 по 14 октября может получить около 38,2 тыс. рублей отпускных. При этом зарплата за оставшиеся рабочие дни месяца составит 45,2 тыс. рублей, а общая сумма выплат за октябрь достигнет 83,4 тыс. рублей, что на 3,4 тыс. рублей больше обычного дохода.
В ноябре брать отпуск менее выгодно, но можно продлить отдых, добавив несколько отпускных дней к праздничным выходным. Например, если взять отпускные дни 5, 6 и 7 ноября, получится отдохнуть восемь дней подряд — с 2 по 7 ноября.
Эксперты также напомнили о возможности использования отгулов за сверхурочную работу, работу в праздничные и выходные дни, а также за сдачу крови.
«Реальное время» с помощью юристов выяснило, как россиянам в 2026 году выгодно спланировать отпуск, каких выплат ожидать и на что обратить внимание в вопросах трудоустройства.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».