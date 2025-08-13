Аналитики назвали самые выгодные месяцы для осеннего отпуска в 2025 году

Самыми выгодными месяцами являются сентябрь (22 рабочих дня) и октябрь (23 рабочих дня)

Фото: Динар Фатыхов

При планировании отпуска работникам с графиком 5/2 следует учитывать несколько факторов. Во-первых, работодатель может скорректировать даты отпуска, если отсутствие сотрудника негативно повлияет на производственный процесс. Во-вторых, на размер дохода в месяце отпуска (сумма отпускных и зарплаты) влияет количество рабочих дней. Об этом пишет RT со ссылкой на аналитиков «Авито Работы».

— Чем больше рабочих дней в этом месяце, тем ниже стоимость одного рабочего дня по зарплате и, соответственно, меньше разница между оплатой за отработанные дни и отпускными, что делает такой месяц более выгодным для отпуска, — пояснили специалисты.

Отмечается, что отпускные рассчитываются на основе средней дневной заработной платы за последние 12 месяцев, умноженной на количество дней отдыха.

Таким образом, самыми выгодными осенними месяцами для отпуска в 2025 году являются сентябрь (22 рабочих дня) и октябрь (23 рабочих дня).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Например, сотрудник с зарплатой 80 тыс. рублей за двухнедельный отпуск с 1 по 14 октября может получить около 38,2 тыс. рублей отпускных. При этом зарплата за оставшиеся рабочие дни месяца составит 45,2 тыс. рублей, а общая сумма выплат за октябрь достигнет 83,4 тыс. рублей, что на 3,4 тыс. рублей больше обычного дохода.

В ноябре брать отпуск менее выгодно, но можно продлить отдых, добавив несколько отпускных дней к праздничным выходным. Например, если взять отпускные дни 5, 6 и 7 ноября, получится отдохнуть восемь дней подряд — с 2 по 7 ноября.

Эксперты также напомнили о возможности использования отгулов за сверхурочную работу, работу в праздничные и выходные дни, а также за сдачу крови.

«Реальное время» с помощью юристов выяснило, как россиянам в 2026 году выгодно спланировать отпуск, каких выплат ожидать и на что обратить внимание в вопросах трудоустройства.

Рената Валеева