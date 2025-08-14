Сегодня в Татарстане ожидается до +25 градусов

Днем кратковременный дождь, локально сильный

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь, локально сильный. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

В отдельных районах гроза, днем возможен град. Утром местами туман. Ветер северо-западный 5—10 м/с, местами с порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с. Утром температура составит порядка +16 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +20 до +25 градусов, в Казани — от +22 до +24 градусов.

Галия Гарифуллина