Капитан «Рубина» Иванов оценил идею ужесточения лимита на легионеров

Футболист считает, что в первую очередь надо развивать детский футбол

Капитан «Рубина» Олег Иванов отреагировал на идею ужесточения лимита на легионеров в российском футболе. Министр спорта России Михаил Дегтярев предложил планомерно перейти на формат «пять иностранцев на поле, десять в заявке».

Иванов считает, что в первую очередь необходимо развивать детский спорт.

— Мне по факту все равно на это. Если они это делают — лимиты, нужно прежде всего, наверное, чтобы развитие детей было, чтобы где-то найти качественных футболистов. Лимит можно любой сделать, хоть одного иностранца на поле, но ничего не изменится, пока нет развития детского спорта, — сказал Иванов РИА «Новости».

На сегодняшний день в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит на легионеров, по которому клубы могут иметь в заявке до 13 иностранцев, выпуская одновременно восемь из них на игру. Ограничения не действуют на футболистов из стран Евразийского экономического союза, к которому относятся Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

В Первой лиге лимит на легионеров утвержден в количестве четырех игроков, во Второй лиге иностранные футболисты запрещены.

Зульфат Шафигуллин