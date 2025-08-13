ФСБ задержала украинского пособника, планировавшего поджог Транссибирской магистрали

Возбуждено уголовное дело

Фото: Динар Фатыхов

В Кировской области ФСБ задержала 19-летнего россиянина. Он вступил в курируемую украинскими спецслужбами террористическую организацию, сообщает RT.

— Возбуждено уголовное дело <...> участие в деятельности терорганизации <...> государственная измена <...> и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — отмечается в сообщении.

По данным ФСБ, агент спецслужб Украины наносил проукраинские надписи в общественных местах и планировал совершить поджоги релейных шкафов Транссибирской магистрали для блокирования грузоперевозок в интересах СВО.

Кроме того, он планировал заключить контракт на служба в зоне СВО, а затем перейти на сторону ВСУ.

Сотрудник ФСБ задержал его при попытке выехать в Московский район.

Елизавета Пуншева