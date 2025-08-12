ЛДПР предложила разработать программу и закон о поддержке малых городов России

Закон должен предусматривать налоговые льготы, особый охраняемый статус «малый город» с обязанностью государства поддерживать инфраструктуру и занятость

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о необходимости создания единой федеральной программы и принятия закона «О государственной поддержке малых городов России» для предотвращения запустения исторических территорий страны. Об этом пишет РИА «Новости».

— Главная проблема сегодня — запустение исторического ядра страны. Жители сел переезжают в крупные города, а молодежь — в столицу. Если не изменить политику, получим пустые территории, — подчеркнул Слуцкий.

Предлагаемый ЛДПР закон должен предусматривать налоговые льготы, особый охраняемый статус «малый город» с обязанностью государства поддерживать инфраструктуру и занятость. Необходимо обеспечить обязательное соблюдение социальных стандартов, а также наличие образовательной и медицинской инфраструктуры, считает лидер ЛДПР.

Слуцкий отметил, что в настоящее время заселена лишь треть России и при сохранении нынешних тенденций русские люди останутся лишь в нескольких точках, а остальное «займут мигранты или зарастет травой». Он подчеркнул, что в населенных пунктах с 2—3 тысячами жителей часто отсутствуют базовые блага, что приводит к сокращению населения.

— Нужно сосредоточить усилия государства на развитии малых городов. Сейчас ресурсы стягиваются в агломерации, а малые города становятся городами пенсионеров, — заявил Слуцкий.

По его данным, в России под угрозой исчезновения 129 малых городов с общим населением 3,5 млн человек. Причинами являются демографический спад и снижение числа предприятий малого и среднего бизнеса.

— Медлить нельзя, иначе мы потеряем не только людей, но и основу силы России. ЛДПР уже 35 лет требует реальной поддержки: финансирования дорог, школ, льгот бизнесу, — добавил он.



Рената Валеева