Путин и Ким Чен Ын обсудили углубление партнерства и освобождение Курской области

Стороны подтвердили приверженность дальнейшему развитию отношений дружбы

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном. Об этом пишет пресс-служба Кремля.

В ходе беседы Владимир Путин тепло поздравил корейского лидера с приближающимся Национальным праздником — 80-й годовщиной Освобождения Кореи от японского колониального господства, отмечаемой 15 августа. Ким Чен Ын подчеркнул, что в КНДР этот праздник считают общим и помнят о роли Красной Армии в борьбе с захватчиками.

Стороны подтвердили приверженность дальнейшему развитию отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества по всем направлениям в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенного 19 июня 2024 года в Пхеньяне.

Отдельное внимание было уделено поддержке, оказанной КНДР в ходе освобождения территории Курской области от вторгшихся формирований киевского режима. Владимир Путин высоко оценил мужество, героизм и самоотверженность, проявленные воинами КНДР в этих боях.

Кроме того, президент России поделился с Ким Чен Ыном информацией в контексте предстоящих переговоров с президентом США Дональдом Трампом.



Рената Валеева