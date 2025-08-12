Смертельное ДТП на трассе М-7 затруднило движение в сторону Казани

В результате столкновения погиб водитель одного из большегрузов. Еще три человека получили ранения

Крупная авария с участием двух грузовиков и двух легковых автомобилей произошла на трассе М-7 «Волга» в Кстовском муниципальном округе Нижегородской области. Об этом сообщает МЧС региона.

В результате столкновения погиб водитель одного из большегрузов. Еще три человека получили ранения. На опубликованных МЧС фотографиях с места происшествия видны два перевернутых грузовика — КАМАЗ и Scania, а также серьезно поврежденные легковые автомобили.

Для ликвидации последствий ДТП были задействованы четыре специалиста и одна единица техники от МЧС.

— Движение в сторону Казани затруднено. На месте работают оперативные службы, — говорится в сообщении МЧС.

