Смертельное ДТП на трассе М-7 затруднило движение в сторону Казани
В результате столкновения погиб водитель одного из большегрузов. Еще три человека получили ранения
Крупная авария с участием двух грузовиков и двух легковых автомобилей произошла на трассе М-7 «Волга» в Кстовском муниципальном округе Нижегородской области. Об этом сообщает МЧС региона.
В результате столкновения погиб водитель одного из большегрузов. Еще три человека получили ранения. На опубликованных МЧС фотографиях с места происшествия видны два перевернутых грузовика — КАМАЗ и Scania, а также серьезно поврежденные легковые автомобили.
Для ликвидации последствий ДТП были задействованы четыре специалиста и одна единица техники от МЧС.
— Движение в сторону Казани затруднено. На месте работают оперативные службы, — говорится в сообщении МЧС.
