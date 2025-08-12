Минпросвещения опровергло сообщения о проблемах при увольнении земских учителей

Ведомство подготовило дополнительные рекомендации для регионов

Фото: Динар Фатыхов

Минпросвещения опровергло информацию, распространяемую в Telegram-каналах, о якобы возникающих проблемах при увольнении земских учителей по истечении срока контракта. Ведомство заявило, что эти сообщения не соответствуют действительности, и подготовило дополнительные рекомендации для регионов.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в некоторых школах из срока контракта земских учителей исключают периоды нетрудоспособности, требуя дополнительной отработки дней, проведенных на больничном или курсах повышения квалификации.



Замминистра просвещения России Ольга Колударова подчеркнула, что министерство ведет системную работу по контролю реализации программы «Земский учитель», уделяя особое внимание защите прав педагогов. Она отметила, что действия, связанные с требованием отработки дней, пропущенных по причине больничных листов или курсов повышения квалификации, по истечении 5-летнего срока работы по программе, являются неправомерными.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Если земский учитель добросовестно отработал 5 лет, тогда он действительно имеет право покинуть школу и перейти на другую работу. Всех учителей мы очень ждем и в других школах. Министерство просвещения всегда стоит на защите прав педагогов и такую работу с регионами проводит на постоянной основе. В случае нарушения регионами социальных гарантий и условий реализации программы просим вас за разъяснениями обращаться в Минпросвещения России, — заявила Колударова.



В Татарстане средняя зарплата педагогов детских садов составила 46,6 тыс. рублей, а школьных учителей — 51,2 тыс. рублей.

Рената Валеева