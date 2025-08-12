Рустам Минниханов обсудил с председателем «Автодора» развитие сети автомобильных дорог в Татарстане

Также на встрече речь шла о реализации проектов, связанных со строительством дорог федерального значения

Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил с председателем «Автодора» Вячеславом Петушенко развитие сети автомобильных дорог в регионе. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

На встрече также присутствовали первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин и министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов. Участники обсудили реализацию проектов, связанных со строительством дорог федерального значения.

— Кроме того, стороны обсудили вопросы проведения международного автопробега БРИКС-2025 по маршруту Екатеринбург — Москва (9—15 августа). ГК «Автодор» выступила с инициативой проведения международного автопробега по новому маршруту Екатеринбург — Москва, — говорится в сообщении.

Напомним, международный автопробег БРИКС недавно стартовал в Екатеринбурге. Участники направляются в столицу Татарстана. Среди путешественников — 30 студентов из Индии, Китая, Замбии, ЮАР, Египта, Эфиопии, Кубы, Шри-Ланки, Кении, Вьетнама, Узбекистана и Казахстана. Общая протяженность маршрута от Екатеринбурга до Казани составит более 800 км.



Галия Гарифуллина