«Радио Судного дня» передало пять сообщений за день перед встречей Трампа и Путина

Одно из них: «НЖТИ 04290 СЧЕСОЛУБ 1905 2257»

Фото: Александр Третьяков

Радиостанция УВБ-76, известная среди радиолюбителей как «Радиостанция Судного дня», прервала свое молчание 11 августа, выпустив в эфир несколько загадочных сообщений. Об этом сообщают записи в Telegram-канале «УВБ-76 логи», отслеживающем ее активность.

За один день было зафиксировано пять странных передач:

НЖТИ 04290 СЧЕСОЛУБ 1905 2257;

НЖТИ 21141 ДРУЖНОСТЬ 8539 0054;

НЖТИ 79205 КЕРНЕР 8592 8891;

НЖТИ 38775 РЮШНЫЙ 2152 8370;

НЖТИ 17028 ДЖИНОЧИЛИ 2499 5166.

Существуют различные версии о предназначении УВБ-76. Одна из самых популярных связывает ее с системой «Периметр», разработанной в советское время. На Западе ее прозвали «Мертвая рука» — это автоматизированная система, способная запустить ядерный ответный удар даже в случае уничтожения высшего военного руководства. По этой версии, за позывными УВБ-76 скрывается секретный военный объект.

Точное местоположение радиостанции до сих пор не установлено. Ранее предполагалось, что передатчик находится в Поварово, под Москвой. Позже появились сведения о возможном переносе станции в деревню Керро Ленинградской области.

По последним данным, УВБ-76 может функционировать в районе Наро-Фоминска, где сосредоточено множество важных военных объектов. Однако ни одна из этих версий не имеет официального подтверждения.

Рената Валеева