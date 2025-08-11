«Новые люди» предлагают выдавать водительские права с 16 лет за особые достижения

Предложение касается подростков, проявивших высокий уровень ответственности, самодисциплины и социальной активности

Фото: Динар Фатыхов

Депутаты фракции «Новые люди» обратились к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с предложением разрешить получать водительские права с 16 лет подросткам за особые достижения. Письмо с соответствующей инициативой оказалось в распоряжении RT.

Предложение касается подростков, проявивших высокий уровень ответственности, самодисциплины и социальной активности, что подтверждается успехами в учебе, спорте или предпринимательстве. Депутаты отмечают, что такие достижения требуют не только таланта, но и развитых навыков принятия решений, управления временем и ресурсами — качеств, необходимых для безопасного вождения.

— В этой связи считаем целесообразным рассмотреть возможность внедрения правового механизма, согласно которому выдача водительского удостоверения с 16 лет станет возможной при выполнении особых условий, связанных с личными достижениями граждан, — говорится в тексте письма.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Авторы инициативы подчеркивают, что реализация предложения позволит поддержать активных и целеустремленных молодых граждан, обеспечивая при этом необходимый уровень безопасности. Получение прав будет возможно только после прохождения полного курса обучения в автошколе, успешной сдачи экзаменов и — при необходимости — дополнительных психологических тестов на готовность управлять транспортным средством.

Ранее ГАИ официально опровергла информацию, распространившуюся в СМИ и интернете, о якобы планируемых изменениях в ПДД.



Рената Валеева