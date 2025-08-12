Продажи печатных книг в Великобритании снизились по объему, но выросла средняя цена

С начала января по 26 июля 2025 года в Великобритании продано печатных книг на сумму £859 млн. Это на 0,3% меньше, чем за тот же период 2024 года. Количество проданных экземпляров снизилось на 2,3%, до 93,1 млн штук. Данные получены по системе NielsenIQ BookScan Total Consumer Market.

Наибольший рост показала художественная литература. За 29 недель ее продажи достигли £280,4 млн, что на 6% больше прошлогоднего результата, который был рекордным. По прогнозам, к концу года объем продаж в этом сегменте может впервые превысить £600 млн. С начала года показатели менялись в зависимости от сезона. К концу марта объем продаж был ниже на 2,1%, при этом выручка росла благодаря увеличению средней цены. К середине июня падение объема замедлилось до 1,5%, а рост выручки утроился.

Ситуация ухудшилась в конце июня. Неделя Независимых книжных магазинов совпала с первой волной жары на юге Англии. За эти семь дней продажи упали на 9,7% по количеству и на 7,7% по выручке, что составило минус £2,3 млн. С тех пор еженедельные показатели остаются ниже прошлогодних, в том числе из-за устойчивой жары, отвлекающей покупателей от магазинов.

Средняя цена книги выросла на 2% и составила £9,23. Лидерами продаж стали «Рассвет жатвы» Сюзанны Коллинз и «Ониксовый шторм» Ребекки Яррос. С марта они менялись местами в рейтинге, а суммарные продажи достигли 569 433 экземпляров, что составляет 9% объема топ-50 и £7,9 млн, или 17,7% его выручки.

В 2025 году только три книги продались тиражом более 200 тыс. экземпляров. Помимо работ Коллинз и Яррос этого добился роман «Мы раскрываем убийства» Ричарда Османа. В 2024 году к лету такой результат показала только одна его книга «Ловушка для дьявола». Продажи бумажных изданий Османа снизились на 13,7%, но он снова возглавил список бестселлеров в формате paperback.

В рейтинге топ-50 — 33 художественные книги в мягкой обложке, столько же, сколько год назад. Их продажи выросли на 2% благодаря Фриде Мак-Фадден, у которой в этом списке семь книг, тогда как в 2024 году было две. С апреля в топ-50 вошли 17 новых позиций, включая роман In Too Deep Ли и Эндрю Чайлдов на шестом месте. Среди заметных дебютов — раскраски Cozy Corner и Cozy Cuties коллектива Coco Wyo на 12-й и 13-й строчках.

Эксперты отмечают, что устойчивый спрос на книги сохраняется. Один слабый по продажам период повлиял на годовую статистику, но при удачных обстоятельствах ситуация может измениться за короткий срок.

Екатерина Петрова