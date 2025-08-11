Новости происшествий

В Казани поставщика картинг-центра обвинили в завозе товаров без уплаты таможенных платежей

18:15, 11.08.2025

Дело рассмотрит Приволжский суд Казани

Фото: Михаил Захаров

Приволжский райсуд Казани рассмотрит дело бизнесмена, которого обвиняют в уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 3,5 млн рублей. По версии дознавателей таможни, с августа 2020 года он ввез на территорию Евразийского экономического союза более 60 товаров без надлежащим образом оформленных деклараций, сообщили «Реальному времени» в Приволжской транспортной прокуратуре.

Речь — о купленных за рубежом электрических картах, комплектующих к ним и другом оборудовании. Причем целью ввоза была их коммерческая эксплуатация в казанском картинг-центре. Признал ли фигурант вину, не сообщается. Обвинение ему утвердили в Татарской транспортной прокуратуре.

