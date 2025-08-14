Нижнекамца осудили за роль курьера в мошеннических схемах на 1,5 млн рублей
Суд приговорил парня к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима
Нижнекамский городской суд вынес обвинительный приговор 23-летнему мужчине, признав его виновным в мошенничестве по ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ. Он участвовал в преступной схеме по хищению денежных средств у пожилых граждан Нижнекамска и Ижевска, пишет пресс-служба прокуратуры.
С 31 мая по 4 июня 2024 года злоумышленники, представляясь родственниками или сотрудниками медучреждений, звонили пожилым людям и сообщали ложную информацию о якобы произошедших ДТП с участием их близких. Мошенники требовали деньги на «срочную операцию».
Осужденный выполнял роль курьера, забирая денежные средства у обманутых пенсионеров и переводя их на счета, указанные организаторами. 4 июня он забрал 100 тыс. рублей у одной потерпевшей, 5 июня — 500 тыс. рублей у второй, а также 900 тыс. рублей у третьей жертвы.
Несмотря на вынесенный приговор, причиненный ущерб потерпевшим не возмещен. Однако гражданские иски, поданные пострадавшими, были удовлетворены судом в полном объеме.
Суд приговорил курьера к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
