Грушко назначен спецпредставителем РФ по договору о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства

Распоряжение подписал президент страны Владимир Путин

Замглавы МИД России Александр Грушко стал спецпредставителем России по договору о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Такое распоряжение подписал президент страны Владимир Путин.

— Возложить на заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Грушко Александра Викторовича обязанности специального представителя Российской Федерации, предусмотренные пунктом 3 статьи 8 Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанного в Минске 6 декабря 2024 года, — говорится в документе.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, в марте Владимир Путин распорядился о продлении срока федеральной государственной службы Грушко до 25 апреля 2026 года.



Александр Грушко родился в 1955 году в Москве. Владеет английским, нидерландским и французским языками. Он имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, присвоенный в июле 2004 года.

С 1977 года занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате МИД и за рубежом. С 2005 по 2012 год работал в должности замминистра иностранных дел, курировал вопросы общеевропейских и евроатлантических организаций. С 2012 по 2018 год был постоянным представителем России при Организации Североатлантического договора в Брюсселе. В январе 2018 года вновь занял пост заместителя главы МИД.

Галия Гарифуллина