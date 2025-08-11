За семь месяцев в Казани произошло 668 ДТП
Погибли в них 10 человек
За семь месяцев 2025 года в Казани произошло 668 ДТП. Погибли в них 10 человек, а пострадали — 803. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.
На дорогах Татарстана за семь месяцев зафиксировали 1 750 аварий — на 3,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Пострадали в них более 2 тыс. участников дорожного движения (+39 к 2024 году). Число погибших — 161 человек — снизилось на 4,1%.
Пиковым месяцем по числу аварий в республике стал июль. Тогда в регионе произошло 317 ДТП, погибли в них 39 человек, получили травмы — 358.
