За семь месяцев в Казани произошло 668 ДТП

Погибли в них 10 человек

Фото: Динар Фатыхов

За семь месяцев 2025 года в Казани произошло 668 ДТП. Погибли в них 10 человек, а пострадали — 803. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.



На дорогах Татарстана за семь месяцев зафиксировали 1 750 аварий — на 3,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Пострадали в них более 2 тыс. участников дорожного движения (+39 к 2024 году). Число погибших — 161 человек — снизилось на 4,1%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Пиковым месяцем по числу аварий в республике стал июль. Тогда в регионе произошло 317 ДТП, погибли в них 39 человек, получили травмы — 358.

Галия Гарифуллина