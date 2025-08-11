Гендиректором МУП «Горкоммунхоз» Набережных Челнов стал Ильдар Гизатуллин
Ранее он занимал должность заместителя генерального директора данного предприятия
Гендиректором МУП «Горкоммунхоз» в Набережных Челнах стал Ильдар Гизатуллин. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии автограда.
— Мы продолжаем кадровые назначения. Морпех назначен рулевым «Горкоммунхоза». Генеральным директором МУП «Горкоммунхоз» назначен Ильдар Гизатуллин. Ранее он трудился заместителем генерального директора данного предприятия, — говорится в сообщении.
Напомним, недавно в Набережных Челнах была завершена реконструкция магистральных сетей водоснабжения 52-го комплекса вдоль Московского проспекта. Общая протяженность составила 1,2 км.
