Новости общества

09:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Гендиректором МУП «Горкоммунхоз» Набережных Челнов стал Ильдар Гизатуллин

09:18, 11.08.2025

Ранее он занимал должность заместителя генерального директора данного предприятия

Гендиректором МУП «Горкоммунхоз» Набережных Челнов стал Ильдар Гизатуллин
Фото: предоставлено мэрией Набережных Челнов

Гендиректором МУП «Горкоммунхоз» в Набережных Челнах стал Ильдар Гизатуллин. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии автограда.

— Мы продолжаем кадровые назначения. Морпех назначен рулевым «Горкоммунхоза». Генеральным директором МУП «Горкоммунхоз» назначен Ильдар Гизатуллин. Ранее он трудился заместителем генерального директора данного предприятия, — говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Набережных Челнах была завершена реконструкция магистральных сетей водоснабжения 52-го комплекса вдоль Московского проспекта. Общая протяженность составила 1,2 км.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также