Министр спорта Татарстана прокомментировал ситуацию с международными соревнованиями по водным видам спорта

Средства, выделенные на проведение чемпионата в Казани, размещены на отдельном депозитном счете.

Фото: Динар Фатыхов

Владимир Леонов, министр спорта Республики Татарстан, дал интервью «Матч ТВ», в котором рассказал о текущей ситуации с международными соревнованиями по водным видам спорта.

Чемпионат мира, который должен был пройти в Казани, состоялся в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Все соревнования, ранее запланированные World Aquatics в России, находятся в статусе переноса.

По его словам, финансовые вопросы находятся в стадии переговоров. Средства, выделенные на проведение чемпионата в Казани, размещены на отдельном депозитном счете. В случае официальной отмены мероприятия деньги будут возвращены.

Отношения с международными организациями остаются конструктивными. World Aquatics и European Aquatics поддерживают рабочие контакты с татарстанской стороной.

Планы на будущее: в европейском календаре на 2028 год по-прежнему значится комплексный чемпионат Европы по водным видам спорта в Казани (все дисциплины, кроме водного поло). Вопрос о проведении турнира будет рассматриваться ближе к 2026–2027 годам.

Министр подчеркнул, что Казань остается приоритетным кандидатом на проведение международных соревнований благодаря успешному опыту проведения крупных турниров, включая чемпионат мира и ежегодные Кубки по различным видам водного спорта.

Ранее «Реальное время» сообщало, что В Татарстане 66% жителей занимаются физкультурой и спортом на регулярной основе.

Дмитрий Зайцев