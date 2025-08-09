МЧС сообщило о локализации пожара в Крыму: горело 2 га заповедной территории

Общее число задействованных специалистов составляло 130 человек, а единиц техники — 37, включая вертолет Ми-8 МЧС России

Фото: Реальное время

В Крыму успешно локализован пожар на территории площадью два гектара. Для борьбы с огнем задействована авиация МЧС России, сбросившая 60 тонн воды за 20 вылетов, а также наземные силы, состоящие из более чем 170 специалистов и 48 единиц техники. Об этом сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.

Предварительно установлено, что пламя распространилось на два гектара. Работы по тушению значительно усложнялись из-за сложного рельефа местности, высоких температур и сильного ветра.

По данным ведомства, в Ялте, в районе Васильевки, произошло возгорание сухой растительности на территории природного заповедника. К борьбе с огнем привлекались сотрудники аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Республике Крым, организации «Крым-Спас» и специалисты лесоохотничьего хозяйства. Общее число задействованных специалистов составляло 130 человек, а единиц техники — 37, включая вертолет Ми-8 МЧС России.



Дмитрий Зайцев