Многодетным семьям Татарстана передали больше 10 тысяч участков

Почти две тысячи участков выделили всего за полгода 2025-го

Фото: Максим Платонов

Более десяти тысяч земельных участков распределены среди многодетных семей Татарстана. Только за первые шесть месяцев 2025 года было передано почти две тысячи наделов. Об этом сообщает пресс-служба Минземимущества республики.

Программа поддержки действует с 2012 года. За этот период заявки на получение земли поступили от примерно 72 тысяч семей. Более половины обратившихся уже обеспечены земельными участками.

Ведомство напоминает, что право на получение земельного участка имеют семьи, воспитывающие трех и более детей, проживающие в регионе не менее пяти лет и испытывающие недостаток в жилой площади (менее 18 квадратных метров на одного члена семьи). Земельный участок предоставляется также семьям, в которых один из детей продолжает обучение до достижения возраста 23 лет включительно

Дмитрий Зайцев