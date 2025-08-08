Татарстан начал экспорт верблюдов в Абхазию

Татарстан в этом году экспортировал почти 100 тыс. тонн продукции животного происхождения, включая ветеринарные препараты, технический жир и кормовую муку

Фото: Реальное время

В этом году Татарстан впервые экспортировал верблюдов. Три верблюда были отправлены в Абхазию, наряду с зерновыми. Об этом сообщил замруководителя Россельхознадзора по республике Айрат Тазетдинов на пресс-конференции.

— Даже в этом году экспортировали трех верблюдов в Абхазию. Планы еще есть, конечно, и в Турцию верблюдов отгружать. Кто бы мог подумать, что Татарстан будет экспортировать верблюдов, — отметил Тазетдинов. Он не стал объяснять, зачем Абхазии понадобились татарстанские верблюды, но подчеркнул, что на спрос нашлось предложение.

Кроме того, Татарстан в этом году экспортировал почти 100 тыс. тонн продукции животного происхождения, включая ветеринарные препараты, технический жир и кормовую муку. Технический жир чаще всего отправлялся в Польшу, Чехию и другие страны Европы, а свекловичный жом — в Китай.

Анастасия Фартыгина