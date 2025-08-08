Путин и Трамп могут встретиться в конце следующей недели

Неизвестно, будет ли на встрече присутствовать президент Украины Владимир Зеленский

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на конец следующей недели. По информации SkyNews и NBC, место встречи пока не определено, но рассматриваются варианты, среди которых ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Рим.

Также неизвестно, будет ли на встрече присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Bloomberg сообщал, что США и Россия работают над соглашением, касающимся территорий и Вашингтон стремится получить поддержку Киева и его европейских союзников. Российская сторона требует, чтобы Украина уступила России Восточный Донбасс и Крым.

Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Москва и Вашингтон согласовали встречу президентов в ближайшие дни. По данным Fox News, встреча может состояться 11 августа.

Анастасия Фартыгина