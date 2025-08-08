В Татарстане более 100 тыс. исполнительных документов направлено в электронном виде за полгода

Электронное взаимодействие между мировыми судьями и Федеральной службой судебных приставов делает процесс более удобным и безопасным

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане за первые шесть месяцев 2025 года было направлено свыше 100 тыс. исполнительных документов в электронном формате. Это стало возможным благодаря реализации государственной программы «Развитие юстиции в Республике Татарстан», инициированной раисом Рустамом Миннихановым, сообщили в пресс-службе Минюста республики

Министр юстиции Рустем Загидуллин сообщил об этом на совещании в Верховном Суде. Он отметил, что программа направлена на улучшение работы мировых судей и упрощение получения юридических услуг для граждан.

— Исполнительные документы теперь могут передаваться напрямую из судов в службу судебных приставов. Для этого достаточно подать заявление с соответствующим ходатайством, — объяснил министр.

Также Загидуллин подчеркнул, что электронное взаимодействие между мировыми судьями и Федеральной службой судебных приставов делает процесс более удобным и безопасным.

Важным аспектом работы судов стало обеспечение безопасности. В ряде зданий установлены компьютеризированные пропускные пункты, что позволяет быстро выявлять потенциальных нарушителей. В этом году удалось предотвратить пронос запрещенных предметов, включая электрошоковые устройства и другие опасные предметы.



Анастасия Фартыгина