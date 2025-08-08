ХАМАС отреагировал на планы Израиля по оккупации Газы

Ранее Нетаньяху заявил о намерении установить контроль над всей территорией сектора Газа для обеспечения периметра безопасности

Палестинское движение ХАМАС осудило планы Израиля по оккупации города Газа, назвав их новым военным преступлением. Заявление движения последовало после сообщений о том, что израильский военно-политический кабинет одобрил предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху о разгроме ХАМАС и готовится к установлению контроля над городом, пишет РИА «Новости».

— Утверждение сионистским кабинетом планов по оккупации города Газа и эвакуации его населения представляет собой новое военное преступление, которое армия оккупации собирается совершить против города и около миллиона его жителей, — говорится в заявлении ХАМАС.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении установить контроль над всей территорией сектора Газа для обеспечения периметра безопасности, с последующей передачей территории под контроль нового «гражданского правительства». Он подчеркнул, что Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, а целью операции является установление «периметра безопасности».

Газета Times of Israel, ссылаясь на заявление офиса Нетаньяху, подтвердила решение израильского Кабмина. Согласно заявлению, Израиль будет предоставлять гуманитарную помощь мирному населению вне зон боевых действий.

Кроме того, Кабмин утвердил пять требований для прекращения конфликта с ХАМАС: разоружение движения, возврат всех 50 заложников, демилитаризация сектора Газа, израильский контроль над безопасностью сектора, а также наличие третьего альтернативного правительства, помимо ХАМАС и Палестинской национальной администрации.

Рената Валеева