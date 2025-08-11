Сегодня в Татарстане ожидается небольшой дождь и до +25 градусов
Будет облачно с прояснениями
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-западный 6—11 м/с, местами порывами до 13 м/с. Утром температура составит порядка +15 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +20 до +25 градусов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».