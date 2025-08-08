Татарстанские таможенники обнаружили автопарк иномарок-нелегалов из Абхазии

Среди них Jaguar XJ, Nissan Skyline, а также Honda Elysion, Toyota Noah, Toyota Alphard и Honda CR-V

Фото: Реальное время

Татарстанские таможенники пресекли незаконный ввоз автомобилей на территорию республики. В ходе оперативных мероприятий были обнаружены семь иномарок, которые, по данным ведомства, были ввезены в Россию из Абхазии с нарушением законодательства. Автомобили хранились на автостоянках в Казани и Зеленодольске, сообщили в пресс-службе.

Иномарки были ввезены через Краснодарский край по процедуре временного ввоза. Владельцы автомобилей были обязаны либо продлить срок временного ввоза, либо вывезти транспортные средства за пределы ЕАЭС. Однако ни одно из этих требований выполнено не было.



Среди изъятых автомобилей оказались довольно редкие и дорогостоящие модели, например Jaguar XJ и Nissan Skyline. По данным из открытых источников, средняя стоимость новых Jaguar варьируется в пределах 6—10 млн рублей в зависимости от комплектации, а подержанные Nissan Skyline могут стоить около 3 млн рублей. Помимо этих моделей, таможенники изъяли Honda Elysion, Toyota Noah, Toyota Alphard и Honda CR-V.

Honda Elysion. Реальное время / realnoevremya.ru

В настоящее время таможенники проводят проверку для установления всех обстоятельств незаконного ввоза автомобилей.

Ранее в Международном аэропорту Казани таможенники задержали троих мужчин, которые пытались пройти через «зеленый коридор» с незадекларированными товарами.



Рената Валеева